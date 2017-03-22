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Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності

ЦРУ 00:20, сьогодні 10 Читать новость на русском

Конституція гарантує кожному українцю безоплатне отримання особистої земельної ділянки, але, як правило, для звичайних українців – це роки безрезультатних поневірянь. А для чиновників чи їх родичі – справа кількох годин і землі – в найкращих районах.

94 гектари державних земель під Броварами віддали у приватну власність, які в підсумку дісталися бізнесмену Віктору Поліщуку. А ще 3 роки тому тут працював потужний стратегічний об’єкт – Броварський радіопередавальний центр. Він зміг би забезпечити контроль за інформаційним простором Донбасу.

Приватизація цих земель була добре спланована і з 2004 року радіопередавальний центр накопичував податковий борг 800 тисяч гривень, погасити його змоги не було. Тому суд відкрив провадження про банкрутство. А нове керівництво взялося списувати обладнання та розпродувати приміщення і з часом взялись за землі.

Після Майдану 2014 року махінації броварських земельників у суді повністю довела прокуратура, але 96 гектарів державі так і не повернули. Уникли покарання і винні в цій оборудці.

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Житомирські афери з землею

Житомирських земельників не зупиняють жодні скандали та викриття. Отримати багаті землі на природні ресурси чимало бажаючих. Заяв на отримання наділів у житомирському відомстві – тисячі, але розглядають їх за дивною вибірковістю.

Депутат Житомирської облради Олександр Ніколайчук оприлюднив пакет заяв від мешканців Донецьку, які забажали отримати по 2 гектари багатої на бурштин землі під землеробство. На всіх заявах вказали єдиний номер телефону. Серед заявників були особи, які займаються розробленням гранітних кар’єрів.

В Житомирській обладміністрації повідомили, що зараз на цей кар’єр власники оформлюють землевідвід, це робиться для того, щоб в майбутньому з нього можна було законно добувати граніт.

Більше про те, як чиновники присвоюють земельні ділянки і уникають відповідальності – дивіться у розслідуванні журналістів ЦРУ.

Теги: ЦРУ Київ Житомир Корупція гроші
Джерело: 24 канал
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