Землетрус в Румунії: очевидці публікують відео

В мережі публікують відео землетрусу магнітудою понад 5 балів, який сколихнув Pумунію і був відчутний навіть в Україні.
На відео, які публікують користувачі видно, як у помешканнях двигтіли меблі та люстри.
В одному з ресторанів кухарі в паніці кинулись навтьоки.
Нагадаємо, пізно ввечері 27 грудня центральну частину Румунії сколихнув потужний землетрус, який було чутно навіть в деяких районах України.
Дивіться також: Потужний землетрус сколихнув Чилі: з'явились шокуючі фото та відео наслідків
Коментарі