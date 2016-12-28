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Землетрус в Румунії: очевидці публікують відео

07:34, сьогодні 955 Читать новость на русском
О 1:21 ночі землетрус був відчутний в Україні
О 1:21 ночі землетрус був відчутний в Україні / Фото із відкритих джерел

В мережі публікують відео землетрусу магнітудою понад 5 балів, який сколихнув Pумунію і був відчутний навіть в Україні.

На відео, які публікують користувачі видно, як у помешканнях двигтіли меблі та люстри.

В одному з ресторанів кухарі в паніці кинулись навтьоки.

Нагадаємо, пізно ввечері 27 грудня центральну частину Румунії сколихнув потужний землетрус, який було чутно навіть в деяких районах України.

Дивіться також: Потужний землетрус сколихнув Чилі: з'явились шокуючі фото та відео наслідків

Теги: Стихійні лиха Землетрус Румунія
Джерело: 24 Канал
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