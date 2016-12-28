Землетрус в Румунії: очевидці публікують відео

О 1:21 ночі землетрус був відчутний в Україні / Фото із відкритих джерел

В мережі публікують відео землетрусу магнітудою понад 5 балів, який сколихнув Pумунію і був відчутний навіть в Україні.

На відео, які публікують користувачі видно, як у помешканнях двигтіли меблі та люстри. В одному з ресторанів кухарі в паніці кинулись навтьоки. Нагадаємо, пізно ввечері 27 грудня центральну частину Румунії сколихнув потужний землетрус, який було чутно навіть в деяких районах України. Дивіться також: Потужний землетрус сколихнув Чилі: з'явились шокуючі фото та відео наслідків

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