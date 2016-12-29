Земля зустріне Новий рік пізніше

Новий 2017 рік настане на 1 секунду пізніше, тобто в в 23:59:60.

Таке рішення ухвалила Міжнародна служба обертання Землі (Міжнародна служба обертання Землі, IERS), штаб-квартира якої розташовується в Парижі, пише УНІАН.

Справа в тому, що 2016 рік був високосним, тому жителі Землі повинні були прожити додатковий день, який за традицією додається до лютневого календаря.

Відтак, щоб скоординувати планетарний час з обертанням планети, вчені заявили про необхідність додати в рік, що минає ще одну секунду.

Зокрема, додавання відбудеться для того, щоб час UTC не відрізнявся від UT1 (середній сонячний час) більш ніж на 0,9 секунди.

Як відомо, додавання ще однієї секунди відбувається регулярно з 1972 року. Найчастіше такі заходи відбуваються в червні та грудні високосних років, коли в лютому 29 діб.

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