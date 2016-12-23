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Телеканал новин 24 Згадати все. 8-бітна приставка, яка стала культом
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Згадати все. 8-бітна приставка, яка стала культом

Згадати все 00:23, сьогодні 280 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Згадати все" – Її ціна сягала середньої місячної зарплати і саме через неї порожніли двори багатоповерхівок.

Ще перед тим, як ігрові консолі влились в повсякденне життя, "геймери" могли бавитись у вуличні автомати. Проте стрімкий розвиток ігрових технологій кардинально змінив ринок.

Ігрова приставка Dendy стала культовою і досі тримається в пам'яті затятих ігроманів, а тренд на 8-біт став чимось на зразок ретро, для справжніх поціновувачів та олдскульних фанатів.

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Це, по суті, перша приставка, яка стала доступною на пострадянському просторі. Мати таку вдома вважалось для будь-якої дитини привілеєм.


Теги: Згадати все мистецтво
Джерело: 24 Канал
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