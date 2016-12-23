Згадати все. 8-бітна приставка, яка стала культом

У свіжому випуску програми "Згадати все" – Її ціна сягала середньої місячної зарплати і саме через неї порожніли двори багатоповерхівок.

Ще перед тим, як ігрові консолі влились в повсякденне життя, "геймери" могли бавитись у вуличні автомати. Проте стрімкий розвиток ігрових технологій кардинально змінив ринок.

Ігрова приставка Dendy стала культовою і досі тримається в пам'яті затятих ігроманів, а тренд на 8-біт став чимось на зразок ретро, для справжніх поціновувачів та олдскульних фанатів.

Читайте також: Згадати все. Національний феномен "Територія А"

Це, по суті, перша приставка, яка стала доступною на пострадянському просторі. Мати таку вдома вважалось для будь-якої дитини привілеєм.



