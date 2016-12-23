Згадати все. 8-бітна приставка, яка стала культом
Згадати все 00:23, сьогодні 280 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Згадати все" – Її ціна сягала середньої місячної зарплати і саме через неї порожніли двори багатоповерхівок.
Ще перед тим, як ігрові консолі влились в повсякденне життя, "геймери" могли бавитись у вуличні автомати. Проте стрімкий розвиток ігрових технологій кардинально змінив ринок.
Ігрова приставка Dendy стала культовою і досі тримається в пам'яті затятих ігроманів, а тренд на 8-біт став чимось на зразок ретро, для справжніх поціновувачів та олдскульних фанатів.
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Це, по суті, перша приставка, яка стала доступною на пострадянському просторі. Мати таку вдома вважалось для будь-якої дитини привілеєм.
Джерело: 24 Канал
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