Згадати все. Дискотека як світовий розважальний феномен

Дискотека вже давно стала невід'ємною частиною розваг майже будь-якого місця: чи то місто, чи то навіть невеличке селище.

Якщо раніше подібні забави називали вечорницями, то новий час надав і нове означення – дискотека. Як музичний жанр диско формується на початку 1970 років та розквітає на початку 1980 років. Паралельно диско розвивається в Європі та в Америці.

На початку, це музика темношкірих. Її основа – це фанк та соул, а в мелодіях домінують струнні та духові. Одні з найвідоміших піонерів жанру – Barry White, Donna Summer, The Jackson 5 та інші.

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Особливого колориту набували дискотеки радянського та пострадянського простору, адже адаптація іноземної моди – це майже завжди неочікуваний результат, який з оригіналом має не так вже й багато спільного.

Як відбувались дискотеки у 1980-1990 роках, які виконавці та чому добились найбільшого успіху дивіться у програмі.