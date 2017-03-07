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Згадати все. Епоха відеомагнітофонів формату VHS – як це було

Згадати все 23:19, 6 березня 134 Читать новость на русском

Саме з відеокасет формату VHS (Video Home System) і почалась ера домашнього кіно.

На територію СРСР всі нові світові тенденції потрапляли із величезним запізненням, якщо взагалі потрапляли.

От і з появою відеокасет люди отримали змогу познайомитись із масовим закордонним кінематографом: фільми жахів, бойовики з Джекі Чаном та навіть еротика. І це при тому всьому, що в СРСР сексу в принципі й не було. Тому подібне ноу-хау швидко завоювало популярність.

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Прорубати це вікно було досить складно. Відеомагнітофони з'явилися в Союзі на початку 1980 років і їх досі пам'ятають за назвами "відік" чи "відак". А продавалися вони в комісійних магазинах за шаленими цінами.

Дивіться більше про касети та "відік" у програмі "Згадати все".

Теги: Згадати все Історія СРСР
Джерело: 24 Канал
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