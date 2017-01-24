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Згадати все. Фото на плівку як символ епохи

Згадати все 00:47, сьогодні 81 Читать новость на русском

Радянські фотоапарати не можна до кінця вважати радянськими. Практично кожна класична модель радянського фотоапарата була лише копією іноземної техніки.

Однак поява таких апаратів на радянському ринку – спричинила справжній фурор.

За рахунок відносної легкості в користуванні та компактності апарати стали популярними не лише серед дорослих, а й серед дітей. Фотосправа стала одним із головних хобі чоловічого населення. В школах і палацах піонерів відкривались фотогуртки.

Радянська фотоіндустрія випускала лише любительські апарати. Професійні дозволити собі могли одиниці. Еталоном вважалися японські та німецькі пристрої, та все ж спроби зліпити професійну камеру в Союзі таки були.

Як цілими родинами ходили в фотоательє та коли мильницею почали називати не лише футляр для мила – дивіться у програмі.

Теги: Культура Згадати все Історія СРСР
Джерело: 24 Канал
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