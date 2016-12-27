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Телеканал новин 24 Згадати все. Наймодніші шапки в Радянському союзі – від солом'яного капелюха до норкової шапки
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Згадати все. Наймодніші шапки в Радянському союзі – від солом'яного капелюха до норкової шапки

Згадати все 09:25, сьогодні 187 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Згадати все" – за шапкою в Радянському союзі можна було судити про професію чи соціальний статус. За них ладні були віддати кілька місячних зарплат.

Ще донедавна вийти на вулицю без головного убору вважалося непристойним. Хтось надавав перевагу капелюхові, хтось – пролетарській кепці. Але показатись на людях з неприкритою головою? Про таке не могло бути й мови.

І хоч у Радянському союзі все було стандартизовано – всі ходили практично в однаковому одязі, слухали однакову музику, готували стандартні страви. Все ж була річ, за допомогою якої хоч якось можна було вирізнятись. Це, власне, головний убір.

Які шапки користувались особливою популярність – дивіться у програмі.

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Теги: Згадати все Історія СРСР мода
Джерело: 24 Канал
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