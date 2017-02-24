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Згадати все. Підпільні "качалки"

Згадати все 23:51, 23 лютого 133 Читать новость на русском

Школа радянської важкої атлетики вважалася однією з найсильніших у світі. І саме тих, хто тягав штангу, можна назвати першими професійними качками.

На початку 1960-х років у Союзі стає популярною "атлетична гімнастика". Так тоді називали бодібілдинг. Чоловіки нарощували м’язи не для того, щоб вправлятися зі штангою, а просто для краси.

У великих містах відкривають тренажерні зали так звані "качалки". А на початку 1970-х років навіть проводять два чемпіонати з культуризму.

Однак 1973-му році в партії вирішують, що надмірна мускулатура – це непристойно. Негоже, мовляв, радянській людині вирізнятись. З тих часів "качалки" стали поза законом і перейшли у підпілля.

Як далі розвивалась культура підпільних тренажерних клубів – дивіться у свіжому випуску програми "Згадати все".

Теги: Згадати все СРСР
Джерело: 24 Канал
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