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Згадати все. Після першої не закусують або алкоголь в радянські часи

Згадати все 20:19, сьогодні 100 Читать новость на русском

Культура та традиція вживання алкогольних напоїв міцно вкорінилися ледь не в кожному суспільстві. От тільки в СРСР ця тема набула просто загальнонаціональних масштабів.

Складно уявити святкування без хоча б чогось міцного на столі. А до людей непитущих ставились з насмішкою, якщо навіть не з підозрою. А сакраментальна та провокативна фраза "ти що, мене не поважаєш?" відома навіть дітям.

Можна навіть сказати, що алкоголь став чимось національним, загальноприйнятим в радянському союзі. Адже пили всі: від героїв кінофільмів і до генсеків СССР.

Читайте також: Згадати все. Як фарцовщики змінили моду у СРСР

Теги: Згадати все алкоголь Історія
Джерело: 24 Канал
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