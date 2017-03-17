Згадати все. Як "Брати Гадюкіни" стали феноменом українського рок-н-ролу

Їх багато хто не розумів. Спочатку їх ганяли і клеймили, зневажали і критикували. Щоб потім наректи українськими The Rolling Stones. Та попри це, їх добре приймали як у Львові, так і Донецьку, а Алла Пугачова запросила на свій "Різдвяні зустрічі". Саме їх пісня стала неофіційним гімном Тернополя. Вони – це "Брати Гадюкіни".

В той час як в Москві Віктор Цой співав що "ждет перемен", у Львові ніяких перемін від влади не чекали. Тому у 80-ті "Брати Гадюкіни" вже тоді зверталися до Михайла Горбачова – "Міську, вважєй".

Взагалі Львів кінця 80-их – це окремий світ. Оспіваний не в одній книжці і закарбований у пам’яті сотень тисяч людей. Наймодніші хіпі і найсмачніше пиво в Союзі було саме у Львові. Такий собі осередок все ж таки Європи. Культурна столиця. А яка культура без музики. Особливо – без рок-музики.

На той час був у нас у Львові теж був рок-клуб. В Будинку культури залізничників був концерт знаменитої пітерської групи «Рок-штат». І у нас така була група львівська "Повторний карантин". Ну і Сергій Кузьмінський – він тільки якраз приїхав з далекого відрядження і прийшов на цей концерт – побачивши мене, каже: давай якусь «поганку» замутимо. Я кажу: давай. І ось так от з'явилися "Чуваки, всьо чотко", з'явилася група "Брати Гадюкіни". У складі Олександр Ємець – саксофон, Гамбург Олександр, Андрій Партика, Сергій Кузьмінський та я,

– пригадує барабанщик "Братів Гадюкіних" Михайло Лундін.

На початках хлопці співають російською. Пісні пише Олександр Ємець. Або просто "Шуля". Російськомовний репертуар практично не зберігся на аудіоносіях.

1988 року "Брати" їдуть у Москву. На фестиваль РОК-СИРОК. І зчиняють там справжній фурор.

Після повернення з Москви "Шуля" потроху відходить від справ. Сергій Кузьмінський, або просто "Кузя" стає повноцінним фронтменом і лідером "Гадів". А репертуар – на 100 відсотків україномовним.

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Але до справжньої популярності ще далеко. Музиканти вирішують, що треба робити студійний альбом. Його записують у Палаці культури залізничників. Серед львів’ян більше відомий як РОКС. У Львові вже тоді добре знали, хто такі "Гадюкіни". А от на всю Україну "Брати" прогриміли в Чернівцях. У вересні 1989 року. Перший фестиваль "Червона Рута". Він же – і найлегендарніший.

Багато хто не розумів, що це таке. Не розуміла "Гадюкіних" українська інтелігенція. Мовляв, як так можна паплюжити українську мову. А партійна номенклатура обурювалась, що музиканти спотворюють радянську дійсність. Тому "Братам" вставляли палиці в колеса – вони практично не виступали на серйозних сценах. Усе змінилось після того, як хлопців помітила Алла Пугачова і запросила на свої "Різдвяні зустрічі".

Пугачова приїхала – у неї були концерти у Львові. Ну і їй підсунули наш запис. І вона нас викликала до себе на аудієнцію у Львові, домовилися попередньо, і потім ми поїхали на Різдвяні зустрічі,

– розповідає Михайло Лундін.

Після виступу в Москві перед "Гадюкіними" відчиняються практично будь-які двері. Музиканти починають гастролювати по всьому Союзу. І навіть дають концерти закордоном.

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Про те, як в подальшому склалась доля "Братів Гадюкіних", їхні найвідоміші платівки та пісні, та чому вони так і не стали мільйонерами – дивіться у програмі.