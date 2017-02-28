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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Згадати все. Як в Україні з’явилися перші мобільники

Згадати все 12:48, сьогодні 104 Читать новость на русском

У 90-ті бути власником мобільного телефону значило спіймати бога за бороду. Лише успішні, багаті і впливові мали гроші на подібні девайси.

3 квітня 1973 року американський науковець, співробітник компанії "Моторола" Мартін Купер набрав з мобілочки на стаціонарний керівника відділу розробок компанії-конкурента і похизувався "А я тобі дзвоню з мобілки!". На тому кінці дроту люто заскреготіли зуби.

Мартін Купер (до речі вихідець з родини українських емігрантів) своїм першим дзвінком затролив не лише колегу по винахідницькому цеху, а й увесь радянський союз, де в 1973-ому мобільні технології закінчувались біля телефона-автомата. І лише у партійних діячів тоді вже було щось схоже на бездротовий зв'язок. Система називалася Алтай, пішла з військових розробок. В середині 70-х Алтай працював у 114 містах Союзу.

Та невдовзі новітні технології добралися і до Союзу. Спочатку у 1989-му з мобільного подзвонив Горбачов. Телефон йому підсунули фіни. Знали, що в СРСР таких немає. У 1993 році тодішній Президент України Леонід Кравчук робить перший в історії України дзвінок з мобільного.

Про те, скільки коштували перші мобільні телефони, "пейджер", "смс" "сім-картка" та інші нові слова у лексиконі українців, і про те, чому слід було встигнути поговорити за чотири секунди – дивіться у свіжому випуску програми "Згадати все".

Теги: Згадати все Історія мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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