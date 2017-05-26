10:42
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 21:00: Звільнення затриманих податківців. Третя річниця Порошенка
Випуск новин
21:48, 25 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Згадуючи "Арабську весну": Єгипет та сусідні йому країни заблокували небажані сайти

09:07, сьогодні 147 Читать новость на русском
"Арабська весна" / islam

Єгипетська влада заборонила 21 інформаційний ресурс

Влада Єгипту заблокувала десятки новинних сайтів, звинувативши їх в підтримці тероризму і розповсюдженні недостовірних новин. Про це повідомляє DW. "Під заборону в Єгипті потрапив 21 інформаційний інтернет-ресурс, який влада країни звинуватила у підтримці тероризму і в поширенні "фейкових" новин", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, серед ресурсів, які потрапили під заборону: сайт, що базується в Катарі телеканалу Al Jazeera, а також – відомий єгипетський незалежний ресурс Mada Masr.

Так, нова заборона відрізняється своїми масштабами, а також тим, що вперше рішення про блокування сайтів було офіційно прийнято на державному рівні. Раніше, під час таких заборон, влада Єгипту офіційно не визнавала їх блокування адміністративними методами.

Читайте також: У Єгипті можливий масштабний теракт: посольство України б’є на сполох

Також аналогічні заходи щодо веб-сайтів були застосовані владою Саудівської Аравії та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ними була заблокована робота сайту каналу Al Jazeera через коментар еміра Катару з критикою зовнішньої політики США. У свою чергу, влада Катару стверджує, що вони були "фейковими" і були поширені в результаті хакерської атаки.

Нагадаємо, що Петро Порошенко також нещодавно заборонив вільний доступ до багатьох російських ресурсів на території України.

Теги: Єгипет Цензура ЗМІ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
сьогодні, 08:07 Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
Дід Панас 950
Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
25 травня, 22:01 Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
Дід Панас 3521
Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
25 травня, 21:01 Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
Наталя Сколоздра 1251
Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
25 травня, 20:01 Головні досягнення і невдачі Порошенка на посаді президента: інфографіка
1412
25 травня, 19:05 "Маски-шоу від Юри": про причини і наслідки антикорупційної операції правоохоронців
Інна Жолобович 2989
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Терористи Донбасу взяли в полон п’ятьох українців
 12 квітня , 20:03
Геращенко розповіла, в якому питанні Україна готова до найбільших поступок у Мінську
 12 грудня 2016 , 20:36 1
Радник Авакова пропонує повернути смертну кару в Україні
 13 березня , 07:23
Королева Великобританії нагородить Кличка і Джошуа після бою
 1 квітня , 09:02
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук