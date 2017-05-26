Згадуючи "Арабську весну": Єгипет та сусідні йому країни заблокували небажані сайти

Єгипетська влада заборонила 21 інформаційний ресурс

Влада Єгипту заблокувала десятки новинних сайтів, звинувативши їх в підтримці тероризму і розповсюдженні недостовірних новин. Про це повідомляє DW. "Під заборону в Єгипті потрапив 21 інформаційний інтернет-ресурс, який влада країни звинуватила у підтримці тероризму і в поширенні "фейкових" новин", – йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, серед ресурсів, які потрапили під заборону: сайт, що базується в Катарі телеканалу Al Jazeera, а також – відомий єгипетський незалежний ресурс Mada Masr.

Так, нова заборона відрізняється своїми масштабами, а також тим, що вперше рішення про блокування сайтів було офіційно прийнято на державному рівні. Раніше, під час таких заборон, влада Єгипту офіційно не визнавала їх блокування адміністративними методами.

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Також аналогічні заходи щодо веб-сайтів були застосовані владою Саудівської Аравії та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ними була заблокована робота сайту каналу Al Jazeera через коментар еміра Катару з критикою зовнішньої політики США. У свою чергу, влада Катару стверджує, що вони були "фейковими" і були поширені в результаті хакерської атаки.

Нагадаємо, що Петро Порошенко також нещодавно заборонив вільний доступ до багатьох російських ресурсів на території України.