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Згорівше тіло грецького посла знайшли у Ріо-де-Жанейро

05:43, сьогодні 182 Читать новость на русском
Кіріакос Амірідіс
Кіріакос Амірідіс / Финам.Info

Поліція Бразилії виявила в згорілому автомобілі тіло зниклого раніше посла Греції в Бразилії.

Як повідомляє Reuters, згорілий білий автомобіль був виявлений в околицях Нова-Ігуасу, там же, де дипломат пропав без вісті. Номерні знаки на ньому такі ж, як і на машині, яку орендував Амірідіс.

59-річного Кіріакоса Амірідіса останній раз бачили увечері в понеділок, 26 грудня, в бідному криміногенному передмісті мегаполісу, коли він виходив з дому друзів своєї дружини, мешканки Бразилії. Два дні потому жінка заявила про його зникнення.

При цьому в поліції версію про викрадення не вважають пріоритетною.

У грецькому посольстві підтвердили відсутність посла, додавши, що в Ріо він поїхав у відпустку і повинен був повернутися до столиці 9 січня.

Теги: Політика Бразилія Греція
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