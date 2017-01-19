Жадан дотепно відповів на заяву Медведчука про війну та літературу

Український письменник Сергій Жадан, який в соцмережі вступив у літературознавчу дискусію з лідером "Українського вибору" Віктором Медведчуком та порівняв президента Росії Володимира Путіна з ініціатором Другої світової війни Адольфом Гітлером.

Про це Жалан написав у своєму Facebook.

Раніше Медведчук, який є кумом Путіна, у своєму дописі в Facebook засудив висловлювання Жадана під час інтерв’ю про те, що українсько-російська війна поки що не дала українських Ремарка та Гемінгвея. Медведчук зазначив, що навіть якби вони й з'явилися, то були б відштовхнуті сучасною вітчизняною літературою та видавцями через "патріотичний угар".

Зреагувавши на це, Жадан зазначив, що війна, можливо, й справді не дала Україні свого Гемінгвея, а ось Гітлера для Росії – без сумніву.

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Пане Медведчук, цілком можливо, що ця війна не дала (поки що) Україні свого Гемінгвея, але вона напевне дала Росії свого Гітлера. Можливо, в нього за вікном нині 1939-й, можливо, 1940-й, цілком можливо навіть, що він готується до свого 1941-го. Але річ у тім, що історія кожного Гітлера так чи інакше завершується 1945-м. Це вам будь-який Гемінгвей скаже. Так і передайте своєму куму,

– написав Жадан.