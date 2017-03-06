Жадан написав відкритого листа Нищуку

Український письменник Сергій Жадан написав відкритого листа міністру культури Євгену Нищуку з приводу встановлення нового пам’ятника на площі Свободи в Харкові.

Проти встановлення нового пам'ятнику у центрі міста виступає велика частина мешканців міста. На своїй сторінці у Facebook Жадан повідомляє, що харківська громада виступає проти встановлення "сумнозвісної колони".

"Останнім часом усе частіше доводиться чути від мешканців міста прохання "передати Нищуку" ті чи інші пропозиції та ідеї. Передусім це стосується листа від представників харківської громади, адресованого на твоє ім’я, щодо неправомірності встановлення на харківському майдані Свободи сумнозвісної колони. На цей лист харків’яни, на жаль, так і не отримали жодної відповіді", – йдеться у повідомленні.

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Також Жадан запросив міністра до Харкова для публічної зустрічі з громадськістю.

Нагадаємо, раніше переможцем конкурсу на кращий проект на площі Свободи в Харкові став пам'ятний знак з кількома фігурами ангелів. Його планували встановити на місці колишнього пам'ятника Леніну, якого скинули ще в 2014 році.



Активісти виступили проти колони висотою 86 метрів зі скульптурою у вигляді ангела і з хрестом на вершині та створили петицію, в якій закликають скасувати результати конкурсу.