Жадан поділився думкою щодо скандального висловлювання Нищука про Донбас

Дуже прикро, коли пропагандистські стереотипи підхоплює українська сторона, але з іншого є певна частина населення, яка мислить радикально – на Донбасі всі є зрадниками та сепаратистами.

Таку думку висловив відомий український письменник Сергій Жадан у ефірі одного з українських телеканалів.

З одного боку, зрозуміло, що ці стереотипи насаджує "та сторона" (агресора, – "24".). Так, вигідно сказати, що Донбас – це Росія, "русский мир" і там ніякої України не було та бути не може, тому що це Росія. А з іншого боку дуже прикро, коли ці стереотипи, ці дурниці підхоплює наша сторона та також починає репродукувати, говорити: "Ну так, звичайно, там усі росіяни, там всі українофоби,

– підкреслив письменник.

На його переконання, позиція військових або волонтерів, або людей, які бувають в зоні АТО, є не настільки радикальною, оскільки вони спілкуються з цими людьми.

Чим далі в тил, тим більше патріотів. Чим у більш теплому кабінеті, офісі чи ресторані ти сидиш, тим більше радикально ти налаштований, тим більш радикальних дій ти вимагаєш. Всі ми про це повинні говорити. Ви, журналісти, ми, письменники. Всі повинні про це говорити, тому що це наша спільна проблема, це наша війна. Вона відбувається в нашій країні, вона стосується всіх. А проблема, так, є така річ, знову ж таки, цей "диванний" радикалізм з одного боку, він, можливо, не настільки шкідливий, так як він ні на що не впливає,

– зауважив він.

За словами представника мистецтва заклики до радикальних дій у Facebook більше впливають уми тих, хто їх оголошує.

З іншого боку, дійсно, є певна частина нашого населення, яка мислить радикально – або біле, або чорне. Якщо ви спілкуєтеся з нашими військовими, волонтерами, з тими, хто дійсно буває в зоні війни, ви очевидно помітили, що їхні думки та їхні позиції є не настільки радикальними, тому що вони спілкуються з людьми. Вони бачать, наскільки все складно, неоднорідно. Коли людина дивиться на війну через екран свого комп'ютера, то у неї, очевидно, може скластися думка, що так, там усі зрадники, колабораціоністи, сепаратисти,

– резюмував Жадан.

Читайте також: Одеська облрада хоче звільнення Нищука через його "Донбас без генетики"

Нагадаємо, наприкінці листопада міністр культури Євген Нищук заявив, що на Донбасі немає української генетики, оскільки міста там є свідомо завезеними. Згодом чиновник вибачився за свої слова про Схід.