Жадан поділився зворушливим фото з Вакарчуком



Сергій Жадан / Соцмережі

Відомий письменник Сергій Жадан під час свого літнього відпочинку зустрівся з ще одним яскравим представником українського мистецтва – фронтменом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Відповідну світлину він виклав у своєму Twitter. "Літо 2017", – підписав фото Жадан. Читайте також: Сергій Жадан показав дружину і доньку в емоційній зйомці: фото За три години допис набрав 234 лайки та 28 поширень. Літо 2017.@s_vakarchuk pic.twitter.com/kJUlYrrLHl — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) August 5, 2017

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