Жахаюча кількість людей інфіковані холерою в Ємені

Кількість інфікованих холерою в Ємені збільшилась до половини мільйона людей.

Про це повідомив Центр новин ООН.

За даними працівників міжнародної організації, щодня холерою заражається 5 людей. Ці показники є критичними для світової статистики.

Відомо, що причиною стрімкого поширення хвороби є військовий конфлікт в Ємені, нерегулярне водопостачання та антисанітарія. За словами представників ООН, мільйони людей не мають чистої питної води, а сміття в багатьох містах вже давно не вивозять на звалища.

Наразі для ліквідації епідемії виділили половину із запланованої суми.

Нагадаємо, що епідемія розпочалась у квітні 2017 року. У столиці країни Сані оголосили надзвичайний стан через спалах хвороби. Кількість загиблих в Ємені різко збільшується: наразі понад 2 тисячі осіб стали жертвами недуги.



Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен зазначив, що країна опинилася в такій ситуації виключно через бездіяльність світової спільноти, і тепер потребує негайної допомоги.