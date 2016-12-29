Жахлива аварія на Хмельниччині: є загиблі та багато поранених

На Хмельниччині маршрутний автобус зіткнувся з автомобілем VolkswagenТ-4.

Водій та пасажирка мікроавтобуса загинули на місці, повідомили у прес-службі поліції.

Четверо пасажирів автобуса та пасажирка Volkswagen Т-4 потрапили у лікарню з травмами.

У поліції пояснили, що автобус винесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з іномаркою.

ДТП трапилося ввечері 28 грудня поблизу села Губча Старокостянтинівського району. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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