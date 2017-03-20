Жахлива аварія на Київщині: троє молодих людей загинули, ще троє в реанімації

Поблизу села Гостролуччя на Київщині авто з шістьма людьми врізалося у дерево.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Правоохоронці з’ясували, що 31-річний водій автомобіля Subaru на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і врізався у дерево.

У результаті ДТП водій та двоє пасажирів, серед яких один неповнолітній, загинули на місці. Трьох нетверезих пасажирів 16-річного віку госпіталізували з тяжкими травмами до реанімації.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

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