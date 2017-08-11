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Жахлива аварія на залізниці в Єгипті: десятки загиблих і поранених – перші фото

17:57, сьогодні 650 Читать новость на русском
Аварія на залізниці в Єгипті
Аварія на залізниці в Єгипті / Фото із соцмереж

Масштабна залізнична катастрофа сталась в Єгипті. Відомо про понад 20 загиблих та чимало поранених.

Як інформує агентство Reuters, внаслідок аварії щонайменше 21 людина загинула і понад 50 зазнали поранень.

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Аварія сталась у прибережному місті Александрія, що на півночі Єгипту.

Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця катастрофи.

На кадрах видно чимало понівечених вагонів.

Теги: Єгипет залізниця Катастрофа Жертви
Джерело: 24 Канал
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