Жахлива аварія на залізниці в Єгипті: десятки загиблих і поранених – перші фото

Масштабна залізнична катастрофа сталась в Єгипті. Відомо про понад 20 загиблих та чимало поранених.

Як інформує агентство Reuters, внаслідок аварії щонайменше 21 людина загинула і понад 50 зазнали поранень.

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BREAKING: At least 21 killed and 55 injured in train crash in Egypt's Alexandria - security and medical sources pic.twitter.com/78N4ccU6W5 — Reuters World (@ReutersWorld) 11 серпня 2017 р.

Аварія сталась у прибережному місті Александрія, що на півночі Єгипту.

Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця катастрофи.

На кадрах видно чимало понівечених вагонів.

BREAKING

Death toll Rises to 21 and 109 injured says MOH spox in the Alexandria train crash. #Egypt pic.twitter.com/hnU0QONpsh — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) 11 серпня 2017 р.

#BREAKING, two trains colide in Egypt, Alexandria, at least 21 killed, photo pic.twitter.com/d1DL1Ep9VL — Alberto Allen (@albertoallen) 11 серпня 2017 р.