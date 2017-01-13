Жахлива аварія у Хмельницькому: маршрутка протаранила легковик

У п’ятницю, 13 січня, о 8:00 у Хмельницькому в районі цегельного заводу (мікрорайон Ружична) зіткнулися пасажирський автобус та легковий автомобіль.

Про це повідомляє "Депо" з посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.

Подробиць події в поліції поки що не повідомляють, проте з фото видно, що удар був сильним.

Відомо, що в аварії постраждали 7 людей. На місце ДТП прибули одразу 7 карет "швидкої".

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За даними видання, ніхто не загинув.