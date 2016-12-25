Жахлива ДТП на Буковині: автівка врізалась у магазин

Увечері 22 грудня у містечку Кіцмань, що недалеко від Чернівців, сталася смертельна аварія.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала очевидець Оксана Ульріх.
Страшна аварія сталася в місті Кіцмань, вище "Старої бані". Легкова машина під час обгону втратила керування та врізалася в магазин автозапчастин. Першими побачили це молоді хлопці, що відпочивали в "Старій бані". Всі гуртом почали тушити вогонь у машині та витягати поранених хлопців,
– зазначила вона.
Також жінка підкреслила, що три молодих хлопця ризикували власним життям заради порятунку людей.
За словами місцевої журналістки Ольги Кулько, в результаті аварії загинули дві людини та ще три потрапили в реанімацію.
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