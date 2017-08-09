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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жахлива ДТП на Прикарпатті: стали відомі деталі трагедії

21:02, сьогодні 1077 Читать новость на русском

Потяг Київ-Ворохта протаранив легковик "Жигулі" на Івано-Франківщині. В авто їхала родина з 4 осіб. Усі загинули на місці.

Шматки розчавленого автомобіля – це усе що залишилось від Жигулів. Поїзд Київ-Ворохта рухався зі швидкістю понад 90 кілометрів на годину. Після удару він протягнув машину ще з 500 метрів, поки остаточно не зупинився. За попередньою версією, причиною аварії стала неуважність водія.

Це переїзд з встановленою світлофорно-звуковою сигналізацією. Водій попередньо проігнорував зупинку, світлофорно-звукову сигналізацію і виїхав на зустрічну частину,
– пояснив в.о. начальника Івано-Франківської дистанції колії Юрій Гуцулюк.

Після зіткнення з потягом шансів вижити у пасажирів легковика не було.

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В автомобілі їхала сім'я. 37 річний чоловік з дружиною та двома маленькими дітьми: 4-річною Вікою та 3-річним Артуром. Родичі не можуть оговтатись від втрати. Кажуть, чоловік поспішав відвезти дітей у садочок.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Залізничники також розпочали службове розслідування. Через аварію у Ворохту потяг прибув з двогодинним запізненням.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Івано-Франківськ
Джерело: 24 Канал
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