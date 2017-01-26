Жахлива пожежа в пасажирському автобусі на Запоріжжі: салон вигорів дощенту

Вранці 26 січня на трасі "Харків – Сімферополь" загорівся пасажирський автобус.

Як звітують надзвичайники, інформацію про загорання вони отримали приблизно о 8:34 ранку.

Пожежа сталась в автобусі, що зупинився поблизу села Нове Мелітопольського району, що на Запоріжжі.

Пожежники, які прибули на місце події, з’ясували, що в автобусу "Богдан" загорівся моторний відсік. Полум’я перекинулось на салон. На щастя, пасажири змогли самостійно покинути салон і внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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