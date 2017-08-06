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Жахлива смертельна різанина сталася на на вулиці Небесної Сотні у Рівному

14:25, сьогодні 1262 Читать новость на русском
Оперативники проводять слідчі дії на місці інциденту
Оперативники проводять слідчі дії на місці інциденту / Скріншот відео

Напередодні у Рівному на вулиці Небесної Сотні виник шокуючий конфлікт, результатом якого стала смерть чоловіка та поранення ще двох осіб.

Про це повідомляє пре-служба поліції Рівненщини на своїй сторінці у Facebook.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що поблизу річки Устя відпочивали три чоловіка та жінка. Під час розпивання алкоголю до них підійшов 47-річний житель Квасилова, з яким і виник конфлікт. Після словесної перепалки квасилівчанин пішов, однак незабаром повернувся з товаришем. Суперечка переросла у бійку, під час якої 47-річний зловмисник завдав кілька удів ножем в тулуб 30-річному рівнянину. Після цього ще один удар, іншому 30-річному чоловікові. 25-річна подруга потерпілих, яка була свідком кривавого конфлікту, підняла ніж, який викинув нападник, та тричі вдарила ним 32-річного товариша зловмисника,
– розповідають правоохоронці.

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Зауважимо, що в результаті один із чоловіків – 30-річний рівнянин – помер у кареті швидкої медичної допомоги, двох інших (нападника та жінка) доправили до реанімаційного відділення Рівненської міської лікарні.

До слова, зловмисника затримали бійці роти особливого призначення на залізничному вокзалі, коли той втікав з місця злочину. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства та замаху на вбивство, передбачених частиною 1 статті 115 та частиною 2 статті 15 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Крім того, вирішується питання і про повідомлення про підозру 25-річній рівнянці за вчинення тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Жертви Рівне Кримінальні новини Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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