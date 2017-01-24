Жахлива трагедія на Хмельниччині: у пожежі загинув 3-річний хлопчик

23 січня до рятувальників ДСНС надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Старий Майдан Деражнянського району, що на Хмельниччині.
Як повідомили надзвичайники, одночасно із гасінням пожежі рятувальники проводили пошуково-рятувальні роботи, адже за словами очевидців в будинку залишився 3-річний хлопчик.
Згодом найстрашніші очікування підтвердилися – під час розбору конструкцій вогнеборці виявили бездиханне тіло 3-річного малюка.
Причини пожежі встановлюються.
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