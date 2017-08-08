Жахлива цифра: скільки цивільних загинули на Луганщині за місяць

У Луганській області за останній місяць місія ОБСЄ зафіксувала 7 жертв серед цивільного населення у наслідок ведення бойових дій.

Про це розповів перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідомляє Укрінформ.

При цьому він уточнив, що з початку року місія ОБСЄ зафіксувала 341 жертву серед мирного населення.

Хуг зазначив, що за останній тиждень на 55% збільшилася кількість фактів порушення припинення вогню. Зокрема, було зафіксовано 540 випадків застосування важкого озброєння.

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