Жахливе подвійне вбивство в Харкові: чоловік задушив дружину і 4-річну доньку
20:01, сьогодні 282 Читать новость на русском
У Харкові на вулиці Заліській чоловік задушив свою 30-річну дружину та 4-річну доньку, а сам вчинив самогубство, зістрибнувши з великої висоти.
На сполох забив батько загиблої жінки. Донька не відповідала на телефонні дзвінки, тож чоловік вирішив її провідати. Потрапивши до квартири, він побачив доньку та 4-ри річну онуку мертвими. 27-річного глави сім'ї вдома не було.
Сусіди розповіли, що бачили, як він сів у авто і кудись поїхав. Наступного дня правоохоронці знайшли авто чоловіка на території місцевого елеватора, а потім і тіло вбивці.
Читайте також: Пенсіонер вчинив шокуюче самогубство посеред дня у парку
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова14 листопада 2016 , 01:35 149
Розвідка сповістила про кількість загиблих бійців Росії у моргах Донбасу9 березня , 11:36
На свята Україна зробить подарунок жителям окупованих територій23 листопада 2016 , 17:08
Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТПсьогодні , 11:26
В Авдіївці відновлять водопостачання8 березня , 16:36