Жахливе подвійне вбивство в Харкові: чоловік задушив дружину і 4-річну доньку

У Харкові на вулиці Заліській чоловік задушив свою 30-річну дружину та 4-річну доньку, а сам вчинив самогубство, зістрибнувши з великої висоти.

На сполох забив батько загиблої жінки. Донька не відповідала на телефонні дзвінки, тож чоловік вирішив її провідати. Потрапивши до квартири, він побачив доньку та 4-ри річну онуку мертвими. 27-річного глави сім'ї вдома не було.

Сусіди розповіли, що бачили, як він сів у авто і кудись поїхав. Наступного дня правоохоронці знайшли авто чоловіка на території місцевого елеватора, а потім і тіло вбивці.

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