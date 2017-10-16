Жахливе потрійне ДТП у Києві: опублікували фото
15 жовтня близько 23 години на проспекті Миколи Бажана в Києві сталося потрійне ДТП.
Про це повідомляє "ДТП Київ".
Біля станції метро Осокорки в напрямку з центру не поділили дорогу фура і Mazda. Легковик відкинуло у відбійник і розвернуло в протилежну сторону.
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Я почав моргати фарами, виставив значки все, став перед машиною метрів 30 і почав махати ліхтариками, щоб ніхто не в'їхав. Друга фура їхала на великій швидкості. Водій не встиг загальмувати і в'їхав мені в лоб. Тому що моя машина була повернена,
– розповів водій Mazda Максим.
Згодом біля місця ДТП зупинився автомобіль BMW. Водій вийшов допомогти і його збили "Жигулі".
Я в шоці просто. Ми стояли обидва махали ліхтариками. Він запитав як у мене справи і тут його просто знесло. Його відкинуло на кілька метрів,
– додав водій Mazda Максим.
Постраждалого забрала швидка. За словами очевидця, у водія BMW зламані ноги, ребра і пошкоджена голова.