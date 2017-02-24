11:41
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Авдіївка знову без води. Справа Фірташа
Випуск новин
11:22, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Жебрівський назвав справжню мету Путіна

10:43, сьогодні 880 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Головна мета президента Росії Володимира Путіна – наробити якомога більше хаосу.

Про це у Facebook написав глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, після того, як бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

Жодних ілюзій нема, московити однаково ненавидять наших людей по обидва боки лінії розмежування. Їм глибоко байдуже, що без питної води залишаються також і мешканці Донецька. Недогітлеру путіну потрібно зробити тут якомога більше хаосу. Як в Алеппо. Оце і є його справжня мета,
– написав Жебрівський.

Він нагадав, що Донецька фільтрувальна станція постачає воду на Авдіївку і навколишні населені пункти, а також на Донецьк і Ясинувату.

8 снарядів розірвалось на території підприємства. Пошкоджено склад хлору, продуктопровід, резервуари чистої води, фільтри, завдано багато шкоди виробничим будівлям. На щастя ніхто із працівників не постраждав,
– додав він.

Жебрівський зазначив, що зараз станцію зупинено і приймається рішення про евакуацію працівників.

Нагадаємо, Авдіївка залишилося без води.

Теги: Україна Авдіївка Павло Жебрівський Володимир Путін
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Порошенко похвалився вагомим успіхом українського "Фантому"
 23 лютого , 09:21
Втікач Онищенко отримав понад 66 тисяч гривень з бюджету України
 4 жовтня 2016 , 12:24 1
На блокпостах терористи вимагають хабарі
 сьогодні , 10:56
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук