Жебрівський назвав справжню мету Путіна

Головна мета президента Росії Володимира Путіна – наробити якомога більше хаосу.

Про це у Facebook написав глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, після того, як бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

Жодних ілюзій нема, московити однаково ненавидять наших людей по обидва боки лінії розмежування. Їм глибоко байдуже, що без питної води залишаються також і мешканці Донецька. Недогітлеру путіну потрібно зробити тут якомога більше хаосу. Як в Алеппо. Оце і є його справжня мета,

– написав Жебрівський.

Він нагадав, що Донецька фільтрувальна станція постачає воду на Авдіївку і навколишні населені пункти, а також на Донецьк і Ясинувату.

8 снарядів розірвалось на території підприємства. Пошкоджено склад хлору, продуктопровід, резервуари чистої води, фільтри, завдано багато шкоди виробничим будівлям. На щастя ніхто із працівників не постраждав,

– додав він.

Жебрівський зазначив, що зараз станцію зупинено і приймається рішення про евакуацію працівників.

Нагадаємо, Авдіївка залишилося без води.