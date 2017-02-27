Жебрівський повідомив радісну звістку щодо Авдіївки

У багатостраждальній Авдіївці, яка чотири дні була без електроенергії, відновлено електропостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Чотири дні місто було без електроенергії. Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач. Незважаючи на це, місто не опускало рук і продовжувало жити та оборонятись", – наголосив він.

Також чиновник укотре підкреслив, що український народ є непереможним.

"Рашисти сподівались посіяти паніку. А місто героїчно протистоїть! Цей народ – непереможний!" – зауважив Жебрівський.

Як відомо, в Авдіївці тепер існують лише проблеми з водою, яку подають за графіком.

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