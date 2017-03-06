Жебрівський розповів, чому в Авдіївці не вдалось почати ремонтні роботи

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський пояснив, чому попри домовлений "режим тиші" у понеділок так і не вдалось приступити до відновлювальних робіт в районі Авдіївки.

Про це Жебрівський написав у своєму Facebook.

Ремонтні роботи на ЛЕП та ДФС біля Авдіївки сьогодні так і не розпочались. Режим тиші і дозвіл на роботи по відновленню лінії електропередачі та Донецької фільтрувальної станції зранку були надані з обох боків,

– зазначив голова Донецької ВЦА.

Він запевнив, що зі сторони України ремонтні бригади, сапери, представники СЦКК та ОБСЄ були готові в будь-який момент взятись до роботи.

"Однак, з боку ОРДО не було саперів і представників місії ОБСЄ. Сьогодні ремонтних робіт вже й не буде. Зараз вирішується питання щодо дотримання режиму тиші на завтра і проведення відновлювальних робіт, відповідно, завтра", – написав Жебрівський.

Вранці 6 березня з'явилась інформацію про евакуацію людей з Донецької фільтрувальної станції.

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