Жебрівський розповів, який сценарій допоможе закінчити війну на Донбасі

За словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, закінчити АТО можна за допомогою "хорватського" сценарію.

Про це він сказав під час прес-конференції у Краматорську, пише "Остров".

Швидкого звільнення окупованих територій Донбасу Жебрівський не розглядає.

"Я не є таким оптимістом. Росіяни поставили все на паузу. Чекають, яку позицію займе Трамп", – зазначив він.

Губернатор Донеччини наголосив, що Україна в жодному випадку не буде поступатись своїми територіями. На його думку, зараз потрібно приділяти увагу учасникам переговорів для тиску на Кремль і продовжувати зміцнювати Збройні сили України.

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації додав, що території Донбасу звільнити від бойовиків можна лише завдяки "хорватському" сценарію – силовому варіанту деокупації.

Ми прийдемо, зрештою, до "хорватському" варіанту,

– вважає губернатор Донеччини.

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