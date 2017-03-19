Женя Галич натякнув на стать майбутньої дитини

Окрім підготувань до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017", лідер O.Torvald очікує народження другої дитини від жінки Валерії.

Про це повідомляють на сайті 1+1 в програмі "Світське життя".

Рокер та його дружина Валерія вже виховують трирічну доньку Єву. А в інтерв'ю з Катею Осадчою Женя Галич дав натяк глядачам, що у них скоро з'явиться син.

Ми чекаємо здорову дитинку, схожу на тата, якщо чесно я все уже побачив на УЗД, але просто не зарікаюся, рота собі закриваю, щоб ніхто не почув, що у мене буде син,

– зізнався артист.

За словами Євгена, ймовірним іменем для малюка буде Іван, проте подружжя ще остаточно не вирішило, тому що так вже свого сина назвала його знайома.

Музикант переживає і водночас радіє, тому що народження дитини очікується десь в днях пісенного конкурсу у травні. Проте за словами фронтмена гурту, він вже продумав план курсування між пологовим та сценою "Євробачення".

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