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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Женя Галич відверто розповів про стосунки з жінками

18:21, сьогодні 974 Читать новость на русском
Женя Галич вважає дружину ідеальною
Женя Галич вважає дружину ідеальною / Фото з Facebook

Женя Галич, фронтмен групи O.Torvald, яка представить Україну на Євробаченні, розповів, що його може витримати лише дружина.

Про це він зізнався в інтерв’ю Buro 24/7.

"Жодна жінка, крім моєї дружини, мене б не витримала. Вона ідеальна! Наймудріша жінка на світі", – каже музикант.

Ми дуже близькі друзі з дружиною, донькою та батьками. У нас ніколи не було патріархату або матріархату, не було диктаторів в наших сім'ях, ми завжди дружили,
– додав Галич.

Він також пригадав випадок, як повстав перед непростим вибором через стосунки.

"У мене були в житті жінки, які обмежували свободу. Бували навіть такі репліки: "Так, вибирай: або музика, або я!". Здається, при такій постановці питання вибір очевидний", – сказав Галич.

Читайте також: Представник України на Євробаченні-2017. Що відомо про гурт О.Torvald

Теги: Музика Україна LifeStyle O.Torvald
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