Жертвами лютих морозів в Європі стали більше 70 людей

Зимова негода вирує на Балканах та у Східній Європі. Жертвами низької температури в Європі стали вже 73 людини.

Вночі з 11 на 12 січня в Середземноморському регіоні температура повітря опустилась до мінус -20 градусів за Цельсієм. Такого похолодання в регіоні не спостерігали вже 50 років.

Найбільше загиблих на Балканах, у Греції та Східній Європі. Це переважно безпритульні й біженці. Крім того, у групі ризику і люди похилого віку. У сусідніх Польщі і Румунії загинули вже майже два десятки людей. А от у Греції і Сербії, щоб уникнути збільшення кількості смертей, влада закликала всіх мігрантів переїхати до притулків для біженців на час морозів.

Ми перевезли мігрантів в тепліші притулки. Їх забезпечили додатковими харчами і одягом. На острів Лесбос, де є табір, ми теж передали теплі речі. Це все в рамках співпраці грецької влади і ООН. Сподіваємось, що всіх мігрнатів переселять з наметів в готелі, адже зима ще не закінчилась,

– прокоментував член грецького парламенту Гіоргос Палліс.

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