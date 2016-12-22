Жертвами торгівлі людьми все частіше стають чоловіки, – ООН

Дівчата і жінки складають 71% жертв торгівлі людьми по всьому світі.

Про це мовиться у доповіді про торгівлю людьми, повідомляє Центр новин ООН.

Проте у доповіді зазначили, що останнім часом зростає число чоловіків, яких використовують в якості рабської робочої сили або насильно ставлять під рушницю. Такі тенденції характерні також і для країн пострадянського простору.

Основна тенденція для пострадянського простору – зростання частки чоловіків серед жертв торгівлі людьми. Друга тенденція – це концентрація потоків всередині пострадянського регіону,

– розповіли в ООН.

Найбільшими "споживачами" рабської праці у регіоні є Росія та Казахстан.

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