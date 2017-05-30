Жертвою стрілка у Києві виявися колишній директор "Укрспирту"

Невідомий чоловік на червоному "Ауді" застрелив колишнього виконуючого обов'язки директора "Укрспирту" Віктора Панкова.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

За даними видання "Інтерфакс-Україна", вбитий чоловік виявився колишнім в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков, який займав посаду радника чинного директора держпідприємства.

У поліції додали, що вбитий – киянин 1968 року народження. Імені загиблого правоохоронці не озвучили.

"При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків і очевидців", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня у Києві невідомий чоловік з авто марки "Ауді" застрелив перехожого, поліція оголосила план "Перехоплення".