Жінка бореться проти "ідеального світу" в Instagram дотепними фото з подорожей

Мішель Лю бореться проти нереальних стандартів краси в соціальних мережах / Фото з Іnstagram

Нереальні стандарти краси в соціальних мережах можуть змусити людей не ділитися веселими моментами з життя лише тому, що вони не виглядають "досить добре".