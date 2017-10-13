Жінка бореться проти "ідеального світу" в Instagram дотепними фото з подорожей
22:06, сьогодні 655 Читать новость на русском
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Нереальні стандарти краси в соціальних мережах можуть змусити людей не ділитися веселими моментами з життя лише тому, що вони не виглядають "досить добре".
Тому 21-річна Мішель Лю вирішила з цим боротися, виставляючи альтернативні знімки, пише Bored Panda.
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Мішель показує в Instagram дотепні фото із своїх подорожей по всьому світу і при цьому корчить кумедний вираз обличчя.
Джерело: 24 Канал
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