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Жінка бореться проти "ідеального світу" в Instagram дотепними фото з подорожей

22:06, сьогодні 655 Читать новость на русском
Мішель Лю бореться проти нереальних стандартів краси в соціальних мережах
Мішель Лю бореться проти нереальних стандартів краси в соціальних мережах / Фото з Іnstagram

Нереальні стандарти краси в соціальних мережах можуть змусити людей не ділитися веселими моментами з життя лише тому, що вони не виглядають "досить добре".

Тому 21-річна Мішель Лю вирішила з цим боротися, виставляючи альтернативні знімки, пише Bored Panda.

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Мішель показує в Instagram дотепні фото із своїх подорожей по всьому світу і при цьому корчить кумедний вираз обличчя.

Теги: Курйозні новини LifeStyle Instagram Подорожі
Джерело: 24 Канал
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