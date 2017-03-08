Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?

Усім відомо, що іноді автори приховують свої справжні імена за псевдонімами...

Але чи всі в курсі, що колись жінки ховались під вигаданими чоловічими іменами просто заради того, щоб їх твір надрукували? Так, до 20 століття у Європі, наприклад, існував закон, за яким жінці дозволяли друкуватись тільки за письмової згоди її чоловіка. Більше того, письменники-чоловіки користувались більшою повагою в аудиторії. Це теж сприяло тенденції ховатись за чоловічими псевдонімами.

Але у сучасному світі ситуація змінилася на кардинально протилежну. Тепер часто чоловіки пишуть або під жіночими, або ж під нейтральними псевдонімами. Адже соціологами доведено, що жіноча аудиторія більш схильна довіряти автору-жінці.

Журналісти сайту "24" пропонують вам перевірити свої знання в області літератури. Хто є хто? Де чоловік, а де жінка?

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