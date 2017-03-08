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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?

12:30, сьогодні 116 Читать новость на русском
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Усім відомо, що іноді автори приховують свої справжні імена за псевдонімами...

Але чи всі в курсі, що колись жінки ховались під вигаданими чоловічими іменами просто заради того, щоб їх твір надрукували? Так, до 20 століття у Європі, наприклад, існував закон, за яким жінці дозволяли друкуватись тільки за письмової згоди її чоловіка. Більше того, письменники-чоловіки користувались більшою повагою в аудиторії. Це теж сприяло тенденції ховатись за чоловічими псевдонімами.

Але у сучасному світі ситуація змінилася на кардинально протилежну. Тепер часто чоловіки пишуть або під жіночими, або ж під нейтральними псевдонімами. Адже соціологами доведено, що жіноча аудиторія більш схильна довіряти автору-жінці.

Журналісти сайту "24" пропонують вам перевірити свої знання в області літератури. Хто є хто? Де чоловік, а де жінка?

Читайте також: Не жіноча справа: мережею шириться промовистий флешмоб

Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: 8 березня Україна Публікації Тести Культура Література
Джерело: 24 канал
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