Жінка напала на сніговика, але той їй помстився: відео

Мешканка Анкари зруйнувала сніговика, який був встановлений па одній із вулиць, однак внаслідок постраждала сама.

Камери спостереження зафіксували, як жінка різними способами намагалась розвалити сніговика. Однак після кількох ударів фігура падає.

На цьому жінка не зупинилась та вирішила пострибати по сніговику. Врезультаті вона підсковзнулась та впала на спину

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Судячи з того, як важко хуліганка піднімається з землі, падіння було болючим.