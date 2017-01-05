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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Жінка напала на сніговика, але той їй помстився: відео

17:26, сьогодні 3340 Читать новость на русском
Сніговик
Сніговик / gettyimages.com

Мешканка Анкари зруйнувала сніговика, який був встановлений па одній із вулиць, однак внаслідок постраждала сама.

Камери спостереження зафіксували, як жінка різними способами намагалась розвалити сніговика. Однак після кількох ударів фігура падає.

На цьому жінка не зупинилась та вирішила пострибати по сніговику. Врезультаті вона підсковзнулась та впала на спину

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Судячи з того, як важко хуліганка піднімається з землі, падіння було болючим.

Теги: Курйози LifeStyle Туреччина Інтернет
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