Жінка підірвалася на розтяжці на Донеччині
20:11, сьогодні 28 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
В понеділок, 16 жовтня, між селищами Майорське та Зайцеве на розтяжці підірвалася 34-річна жінка. Вона натрапила на небезпечний предмет у лісосмузі, коли зійшла з дороги.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Як з’ясували правоохоронці, жінка є жителькою Амвросіївки. Перебуваючи біля Майорського, вона зійшла з дороги в лісосмугу, де підірвалася на розтяжці. В результаті вибуху жінка отримала травми тулуба та кінцівок. Постраждалу забрали до лікарні Бахмута.
Читайте також: Обстрілами з мінометів бойовики поранили жінку на Донбасі
Поліція проводить перевірку та вирішують питання про внесення відомостей ЄРДР з попередньою кваліфікацією "терористичний акт".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Поліцейська машина скоїла подвійне ДТП у Одесі: є потерпілі20 травня , 21:28