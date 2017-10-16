Жінка підірвалася на розтяжці на Донеччині

В понеділок, 16 жовтня, між селищами Майорське та Зайцеве на розтяжці підірвалася 34-річна жінка. Вона натрапила на небезпечний предмет у лісосмузі, коли зійшла з дороги.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Як з’ясували правоохоронці, жінка є жителькою Амвросіївки. Перебуваючи біля Майорського, вона зійшла з дороги в лісосмугу, де підірвалася на розтяжці. В результаті вибуху жінка отримала травми тулуба та кінцівок. Постраждалу забрали до лікарні Бахмута.

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Поліція проводить перевірку та вирішують питання про внесення відомостей ЄРДР з попередньою кваліфікацією "терористичний акт".