Жінка-трансгендер з партії комуністів стала сенатором в Уругваї

Вона також стала першою трансгендером, хто здобув ступінь в юриспруденції.

В Уругваї вперше в історії сенатором стала жінка-траснгендер – 34-річна юристка Мішель Суарез. Про це повідомляє AJ.

Суарез представляє уругвайську партію комуністів. Також вона допомогла скласти законопроект щодо узаконення гей-шлюбів.

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На певному етапі життя я зазнала переслідування та гоніння. Але сьогодні мені аплодують. Я нікому б не бажала б проти пройти крізь те, що довелося пройти мені. Відверто, я не знаю, як би я могла пройти крізь це ще раз сама,

– каже Мішель.