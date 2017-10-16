Жінка-трансгендер з партії комуністів стала сенатором в Уругваї
19:28, сьогодні 438 Читать новость на русском
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Вона також стала першою трансгендером, хто здобув ступінь в юриспруденції.
В Уругваї вперше в історії сенатором стала жінка-траснгендер – 34-річна юристка Мішель Суарез. Про це повідомляє AJ.
Суарез представляє уругвайську партію комуністів. Також вона допомогла скласти законопроект щодо узаконення гей-шлюбів.
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На певному етапі життя я зазнала переслідування та гоніння. Але сьогодні мені аплодують. Я нікому б не бажала б проти пройти крізь те, що довелося пройти мені. Відверто, я не знаю, як би я могла пройти крізь це ще раз сама,
– каже Мішель.
Джерело: 24 Канал
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