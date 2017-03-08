Жінка в тіні. Без кого не було би поезії Маяковського, музики Леннона та прози Бредбері

Жінка володіє незвичайною силою – надихати свого чоловіка. Не просто його доповнювати чи бути опорою, а дозволяти йому почувати ще впевненіше, спонукати його на нові звершення.

Відомі художники, музиканти, письменники, політики не стали би такими, якби поруч не було скромної і турботливої коханої або ж, навпаки, жорсткої і легковажної жінки-музи.

Ліля Брік: муза російського авангарду

ЇЇ справжнє ім'я Ліля Урієвна Каган. Вона якраз із тих владних жінок, яких чоловіки навіть побоюються. Вона привертала до себе увагу живим розумом, але в той же час вбивала байдужістю.

У неї був свій підхід до чоловіків, який діяв, на її думку, безвідмовно.

Треба вселити чоловікові думку, що він чудовий або навіть геніальний, але що інші цього не розуміють. І дозволяти йому те, що не дозволяють йому вдома. Наприклад, палити або їздити куди заманеться. Інше зроблять гарне взуття і шовкова білизну,

– писала вона.

Поет Володимир Маяковський витримав Лілю 15 років. І всі ці роки – були суцільною грою в "люблю – не люблю". В них було багато прилюдних принижень. І щойно Маяковський вирішив йти, як Ліля одразу наближала чоловіка до себе. Вона прекрасно знала про страждання Маяковського і лише цинічно заявляла, що для нього це корисно, адже завдяки стражданням народжуються хороші вірші.

Ліля Брік і Володимир Маяковський

Опісля поет щиро намагався забути її. Проте створити сім'ю з іншою жінкою в нього так і не вийшло. Він покінчив життя самогубством. В прощальній записці були слова: "Лілю, кохай мене".

Прощальна записка Маяковського

Після його смерті саме Ліля Брик боролася за те, що Маяковського друкували. Адже справжня причина – повага до його таланту. А каблучку від Маяковського вона не знімала до самої смерті. Вона пішла з життя, випивши велику дозу снодійного.

Кроме любви твоей,

мне

нету солнца,

а я и не знаю, где ты и с кем.

Если б так поэта измучила,

он

любимую на деньги б и славу выменял,

а мне

ни один не радостен звон,

кроме звона твоего любимого имени.

И в пролет не брошусь,

и не выпью яда,

и курок не смогу над виском нажать.

Надо мною,

кроме твоего взгляда,

не властно лезвие ни одного ножа.

Завтра забудешь,

что тебя короновал,

что душу цветущую любовью выжег,

и суетных дней взметенный карнавал

растреплет страницы моих книжек...

Слов моих сухие листья ли

заставят остановиться,

жадно дыша?



Дай хоть

последней нежностью выстелить

твой уходящий шаг.

Фрагмент із "Лиличка! Вместо письма" (1916 рік)

Еді Седжвік: американська it girl

Вона не стала ані актрисою, ані співачкою, ні моделлю, але зуміла змінити життя музи легенди поп-арту Енді Уорхола.

Ще до знайомства з Енді вона прогуляла величезні статки за якісь півроку. Проблеми з алкоголем, наркотики, яскраво виражений впізнаванний стиль і весела вдача – все це вписувалося в уявлення про прекрасне тодішньої арт-тусовки Нью-Йорка з Уорхолом на чолі.

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Він охрестив Еді його "суперзіркою" і почав знімати в кіно.

В ній були вражаючі порожнеча та вразливість, які робили її відображенням інтимних фантазій будь-кого. Вона могла бути чим-завгодно, — дівчинкою, жінкою, розумною, дурною, багатою, бідною — усім, чим завгодно. вона була чудовим, прекрасним чистим аркушем,

– писав Енді про свою музу.

Згадував він про неї і досить інтимно.

Наприкінці 60-х я знав одну особу. Те захоплення, яке вона у мене викликала, напевно, є чимось, що людям властиво називати закоханістю чи любов’ю,

– писав художник.

Еді згасла в 28 років. Вона померла у своїй квартирі, поруч з чоловіком Майклом Бреттом Постом, від отруєння барбітуратами.

Маргарет Маклюри: вірна муза Бредбері

Її ім'я далеко не таке популярне, як Лілі Брік чи Еді Седжвік. Вона завжди лишалася в тіні, але саме їй ми зобов'язані величезним літературною спадщиною, яку залишив Рей Бредбері.

56 років ця жінка була поруч з ним: вони пройшли довгий шлях від майже жебрацького існування до всесвітньої популярності. Грошей не було, і, якби поряд інша жінка, яка не повірила в його дар, – світ міг і не впізнати великого письменника. Але Маргарет любила не тільки самого Рея. Вона любила його книги і заряджала цією любов'ю оточуючих.

Маргарет Маклюри

Вона стала практично єдиним годувальником у родині, аби Рей не закинув літературу. Два роки Меггі тяжко працювала, поки Бредбері писав перший твір, який приніс йому славу.

У 1949 році Маргарет завагітніла і це дало поштовх письменникові: зібравши останні гроші, він купив квиток і поїхав до літературного агента Дона Конгдон.

Рей Бредбері з дружиною та дітьми

Ця поїздка стала вирішальною: видавництво Doubleday викупило права на видання роману "Марсіанські хроніки". Саме Маргарет був присвячений цей роман.

Йоко Оно: відьма і найвідоміший невідомий художник

Авангардну японську художницю, вдову Джона Леннона, часто звинувачують у розпаді The Beatles. Вона в прямому сенсі слова захопила увагу музиканта – нав'язливими дзвінками, чергуванням біля його квартири, листами з проханнями, обіцянками, погрозами. Вона повела його з родини і групи в зовсім інше життя, наповнену сумнівними перфомансами і частими сварками.

Проте саме вона надихнула Леннона на написання своїх кращих пісень. В період їхнього спільного життя Джон створив один з найбільш комерційно успішних альбомів Imagine.

Завдяки своїй дружині, Джон полюбив побут, а у вільний час із задоволенням займався вихованням їх спільного сина Шона. До слова, коли у Йоко стався викидень, Леннон залишився ночувати в лікарні на килимку, що лежав на підлозі, в ногах біля ліжка Йоко.

Йоко навчила Джона смирення, прибрала агресію, яка лякала всіх, хто знав Леннона до знайомства з Йоко. Друзі кажуть, що якби не вона, то великий музикант перетворився б на п'яницю і наркомана.

Як правило, за кожним ідіотом стоїть велика жінка. Для кожного чоловіка рушійна сила – це жінка. Без жінки навіть Наполеон був би простим ідіотом,

– писав Леннон.

Але біографи сходяться на думці, що з нею Леннон був щасливий. Чи потрібне щастя генію, окреме питання, але людині воно точно необхідне. Йоко була важливішою для нього чим слава чи музика. Проте він так ніколи і не дізнався, чи любила воно так само віддано чи просто вміло ним керувала.

Про саму Йоко ходить багато чуток. Наприклад, багато хто називає її відьмою, яка управляла існуванням Леннона. Ще кажуть, що прах Леннона Йоко зберігає у себе в спальні. При цьому сама Йоко ніколи не відповідає на ці питання.