Жінка вбила двох маленьких дітей, запхнувши їх в духовку

У США 24-річна багатодітна матір вбила двох своїх дітей. За версією слідства, жінка помістила хлопчиків у духовку.

Про це пише The Atlanta Journal-Constitution.

Після вбивства, жінка подзвонила батькові дітей і показала в відеочаті їх тіла.

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Ще один їхній син не постраждав. А 6-річна дочка у цей день гостювала у родичів.

За даними журналістів, жінка страждала розладом психіки і не зверталася до лікарів. А після того, як помер її батько хвороба загострилась. Близько місяця тому вона звільнилася з роботи, тому що не могла знайти няню для дітей.

Її подруга повідомила, що жінка фактично сама виховувала дітей, не отримуючи допомоги від батька дітей.