Жінка вистрибнула з вікна військового госпіталю та загинула у Львові

Увечері 20 грудня з вікна корпусу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові вистрибнула жінка.
Як повідомила речниця Нацполіції області Світлана Добровольська, у результаті вона загинула на місці, передає УНІАН.
За попередніми даними, жінка скоїла самогубство.
Зауважимо, що загибла не мала з собою жодних документів, які б засвідчували особу.
Крім того, вона була одягнена у верхній одяг і медичний персонал не опізнав її як пацієнтку.
Додамо, що особу загиблої вже вдалося встановити – нею виявилася 29-річна львів’янка.
Наразі триває слідство та з’ясовуються обставини такого кроку з боку жінки.
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