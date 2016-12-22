Жінка вистрибнула з вікна військового госпіталю та загинула у Львові

Увечері 20 грудня з вікна корпусу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону у Львові вистрибнула жінка.

Як повідомила речниця Нацполіції області Світлана Добровольська, у результаті вона загинула на місці, передає УНІАН.

За попередніми даними, жінка скоїла самогубство.

Зауважимо, що загибла не мала з собою жодних документів, які б засвідчували особу.

Крім того, вона була одягнена у верхній одяг і медичний персонал не опізнав її як пацієнтку.

Додамо, що особу загиблої вже вдалося встановити – нею виявилася 29-річна львів’янка.

Наразі триває слідство та з’ясовуються обставини такого кроку з боку жінки.

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