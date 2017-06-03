Жінка замерзла насмерть у червні в Петербурзі

Уранці 2 червня у російському Санкт-Петербурзі на автобусній зупинці насмерть замерзла літня жінка.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела в медичних колах.

Зазначається, що померлій на вигляд було 70-75 років.

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Спершу її госпіталізували з діагнозом переохолодження важкого ступеня.

Проте вже у лікарні вона відійшла на той світ.

За інформацією синоптиків, уночі проти 2 червня в Північній столиці Росії температура становила 6 градусів вище нуля та йшов невеликий дощ.

Нагадаємо, якраз 2 червня Петербург і Москву засипало снігом.