Жінка жорстоко вбила власне немовля і спробувала спалити тіло: подробиці трагедії

На Прикарпатті, у селі Кобаки, жінка задушила власного двомісячного сина та спробувала спалити тіло, щоб приховати сліди злочину.

Як повідомили у поліції області, про зникнення дитини повідомив батько немовляти. За його словами, дитина проживала разом із матірю.

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Слідчі встановили, що 27 травня матір задушила своє немовля шнурком, а потім спробувала спалити тіло. Коли в неї не вийшло, вона загорнула тіло мертвої дитини в тканину та винесла в ліс. Тіло немовляти вони кинула в яр та знову спробувала підпалити.



Місце злочину

У поліції повідомили, що наразі вирішується питання про оголошення підозри жінці за статтею "Умисне вбиства". Якщо жінку визнають винною, то їй загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне увязнення.



Вбивство немовляти на Прикарпатті